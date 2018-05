Μεγάλο ματς στην πρώτη περίοδο του πέμπτου τελικού της Ανατολής από τους Σέλτικς. Οι Κέλτες προηγήθηκαν των ιπποτών με 32-19 και σε μεγάλο ποσοστό αυτό είχε να κάνει και με την ευστοχία τους στα τρίποντα. Συνολικά οι γηπεδούχοι πέτυχαν 6 τρίποντα στο διάστημα αυτό, καταφέρνοντας να φτιάξουν μια σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους τους.

All of the @celtics 1st quarter threes! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/BWh2LhYf75

— NBA (@NBA) May 24, 2018