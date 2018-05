Κώστας Αντετοκούνμπο: «Είμαι διαφορετικός από τον Γιάννη» (vid)

Ο νεαρός αδερφός του Greek Freak θα συμμετάσχει στο Workout με τους Λέικερς και όπως είναι λογικό δεν γινόταν να μην τον ρωτήσουν για τον ηγέτη των Μπακς. Συγκεκριμένα στην ερώτηση αυτή ο Κώστας Αντετοκούνμπο απάντησε: «Είμαι διαφορετικός. Παίζουμε διαφορετικά. Εγώ σουτάρω περισσότερο, αυτός παίζει περισσότερο με την μπάλα στο παρκέ».

Kostas Antetokounmpo discusses his workout, and talks about how his game differs from his brother's pic.twitter.com/xob1wgpZR0

— Los Angeles Lakers (@Lakers) May 23, 2018