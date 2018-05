O Κέισι υποψήφιος για τον πάγκο των Πίστονς! (pic)

Μπορεί να αποτέλεσε παρελθόν από τους Τορόντο Ράπτορς ωστόσο δεν πρόκειται να αργήσει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ντούειν Κέισι έχει «βολιδοσκοπηθεί» από τους Πίστονς προκειμένου να αντικαταστήσει τον Σταν Βαν Γκάντι και αναμένονται οι εξελίξεις αφού ανακοινωθεί πρώτα ο νέος πρόεδρος της ομάδας.

Also, it's highly likely Dwane Casey will be a candidate for the coaching opening ... as soon as they fill the president of basketball ops post. Time frame for president spot? Sometime around the first week of June.

— NerdOnPiston (@Vincent_Ellis56) 23 Μαΐου 2018