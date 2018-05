Σε... αρνητικό ρεκόρ υποχρέωσαν οι Ρόκετς τον Κερ! (pic)

Ο προπονητής του Γκόλντεν Στέιτ μετρούσε 51 νίκες σε ισάριθμα ματς ως προπονητής των Ουόριορς, κάθε φορά που είχε +15 πόντους στην 3η περίοδο κόντρα στους αντιπάλους τους.

Στο 3ο δωδεκάλεπτο του αγώνα που έγινε τα ξημερώματα, οι Ουόριορς κέρδισαν +17 πόντους τους Ρόκετς (34-17) ωστόσο στο τέλος γνώρισαν την ήττα.

This is the first time in the Steve Kerr era (regular season or playoffs), that the Warriors outscored their opponent by 15+ points in the 3rd quarter and lost.



They were 51-0 entering tonight when outscoring an opponent by 15+ points in the 3rd quarter.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Μαΐου 2018