Ισοφάρισαν το χειρότερο ρεκόρ τους σε 4η περίοδο οι Ουόριορς! (pic)

Συγκεκριμένα η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ περιορίστηκε στους 12 πόντους ισοφαρίζοντας τις επιδόσεις του 1975 κόντρα στους Μπουλς και του 2015 κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Αποτέλεσμα; Στο τέλος οι Ουόριορς κατέκτησαν και τις δύο φορές το πρωτάθλημα! Αν είναι οιωνός τίτλου ή όχι θα φανεί στα αμέσως επόμενα παιχνίδια.

Πάντως σε αυτό το διάστημα οι πρωταθλητές είχαν 3/18 σουτ εντός παιδιάς, εκ των οποίων 0/6 τρίποντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χειρότερη 4η περίοδος στην postseason ανήκει στο Πόρτλαντ και δη από το πρώτο ματς κόντρα στους Γιούτα Τζαζ και τα ημιτελικά της Δύσης το 1999, όταν και οι παίκτες του -τότε προπονητή- Μάικ Ντανλίβι είχαν πετύχει μόλις 5 πόντους.

The Warriors 12 points in the 4th quarter are tied for their fewest in a playoff game in the shot clock era

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Μαΐου 2018