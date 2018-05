Ο point guard των Ρόκετς βρέθηκε 42 λεπτά στο παρκέ της «Oracle Arena» και σε αυτό το διάστημα συνετέλεσε τα μέγιστα για τη νίκη των Ρόκετς.

Συγκεκριμένα μέτρησε 28 πόντους έχοντας 5/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Δείτε τα καλύτερα από την εμφάνιση του Πολ

Chris Paul puts up 27 PTS, 4 AST to help the @HoustonRockets win on the road and even the series 2-2! #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/MGStG9B8R0

— NBA (@NBA) 23 Μαΐου 2018