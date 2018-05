Συγκεκριμένα ο Τζέισον Τέιτουμ πήρε 99 ψήφους για μέλος της καλύτερης rookie πεντάδας της σεζόν και μία για την δεύτερη πεντάδα.

Μόλις ρωτήθηκε ο προπονητής των Σέλτικς για αυτή τη μία ψήφο, δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μάλλον κάποιος θα έκανε λάθος».

Brad Stevens is told that Jayson Tatum fell one vote shy of being a unanimous All-Rookie First Team selection. "Somebody made a mistake," he responds.

— Boston Celtics (@celtics) 22 Μαΐου 2018