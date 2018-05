Ο έμπειρος φόργουορντ του Γκόλντεν Στέιτ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό του πόδι και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, ο Στιβ Κερ θα τον περιμένει μέχρι τέλους!

Να σημειωθεί ότι οι Ουόριορς προηγούνται 2-1 των Ρόκετς στη σειρά των τελικών της Δύσης.

Injury update: Andre Iguodala (left lateral leg contusion) is questionable for tonight's Game 4 vs. Houston.

