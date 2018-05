Κερ: «Τα box out του Γκριν στη σειρά είναι... εκπληκτικά» (vid)

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των φόργουορντ έκανε ειδική αναφορά στα box out του Γκριν στον Καπέλα, τον οποίο εμποδίζει να πάει στο επιθετικό ριμπάουντ.

Σύμφωνα με το NBA.com/stats, ο Ντρέιμοντ Γκριν έκανε 18 box out στο Game 1, άλλα 23 box out στο Game 2 και 10 box out στο Game 3.

«Είναι εκπληκτικά τα box out του Ντρέιμοντ στη σειρά. Ο Καπέλα βρίσκεται μέσα σε κάθε φάση, αλλά ο Γκριν βρίσκει τον τρόπο να τον κρατήσει μακριά από το καλάθι και να πάρει εκείνος το ριμπάουντ» ανέφερε ο Στιβ Κερ και συνέχισε;

«Δεν είναι μόνο να κρατήσει κάποιον χαμηλά σε ποσοστό, αλλά είναι σημαντικό να τον κρατήσει και μακριά από το καλάθι».

Και αυτό το ανέφερε για το γεγονός ότι ο Κλιντ Καπέλα είχε στη σειρά με τους Τίμπεργουλβς 4,1 επιθετικά ριμπάουντ κατά μέσο όρο, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον παίκτη.