Ο πάγκος των Σέλτικς έλεγε στον Μπέινς να σουτάρει, αλλά εκείνος... σκάλωσε! (vid)

Μια φορά έπρεπε να σουτάρει ο Άαρον Μπέινς, το... ξέχασε κι αυτό.

Στην τέταρτη περίοδο του Game 4 μεταξύ Καβαλίερς και Σέλτικς, ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε την μπάλα στα χέρια του και οι συμπαίκτες του από τον πάγκο τού φώναζαν να πάει στο καλάθι, καθώς τελείωνε ο χρόνος.

Εκείνος, όμως, σκάλωσε και σπατάλησε τα δευτερόλεπτα, αλλά τουλάχιστον κέρδισε φάουλ, για να βάλει 1/2 βολές.

Baynes! Do you not know where your basket is? Love the bench reaction too pic.twitter.com/egl6iSUKW1

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 22 Μαΐου 2018