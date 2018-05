Η απολαυστική αντίδραση του Λου στην ηλικία του Κόρβερ (vid)

Από τις πιο ωραίες στιγμές σε Συνεντεύξεις Τύπου.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τάιρον Λου για τον Κάιλ Κόρβερ, με τον προπονητή των Καβαλίερς να απαντάει: «Σκέφτεται μόνο τη νίκη και θα κάνει τα πάντα γι' αυτή. Σπάνια βλέπεις έναν 36χρονο να κυνηγάει μία χαμένη μπάλα κόντρα σε δύο νεαρούς παίκτες όπως ο Ροζίερ και o Σμαρτ. Δίνει το 100% κάθε ημέρα».

Και τότε, μια εκπρόσωπος Τύπου τον διόρθωσε, λέγοντάς του πως ο παίκτης του είναι 37 ετών, και όχι 36.

Η αντίδραση του Λου; Ξέσπασε σε γέλια και είπε: «Είναι 37 τώρα; Θέε μου! Τον χρησιμοποιούμε τόσα πολλά λεπτά. Τον χρειαζόμαστε όμως!».

Kyle Korver is even older than Ty Lue thought pic.twitter.com/9wO7m2Uc3T

— Sports Illustrated (@SInow) 22 Μαΐου 2018