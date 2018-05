Έγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν: Πρώτος σε εύστοχα σουτ στα playoffs! (pic & vid)

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς έφτασε τα 2.357 εύστοχα σουτ στα playoffs στο ματς με τους Σέλτικς και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Δεύτερος ο Τζαμπάρ και τρίτος ο Τζόρνταν.

LeBron James connects on the jumper to become 1st on the all-time #NBAPlayoffs field goals made list!

The King is up to 20 PTS in the contest on @ESPNNBA #WhateverItTakes pic.twitter.com/Wv622oNuxM

— NBA (@NBA) 22 Μαΐου 2018