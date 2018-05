Υποψήφιος για τους Ράπτορς ο Στάκχαουζ (pic)

Ο βετεράνος ΝΒΑer έχει κοουτσάρει τα τελευταία δυο χρόνια τους Raptors 905, τη θυγατρική ομάδα των Καναδών που συμμετέχει στην G-League έχοντας ρεκόρ 70-30 κι ενδέχεται να προβιβαστεί ως αντικαταστάτης του Ντουέιν Κέισι. Ο Στάκχαουζ αγωνίστηκε 18 χρόνια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχοντας 16.9 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ μ.ό. καριέρας.

The Toronto Raptors interviewed Jerry Stackhouse, head coach of G League affiliate Raptors 905, last week in Chicago for the team's head coach opening, league sources tell Yahoo.

