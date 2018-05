Στην Αθήνα για να «αλλάξει ζωές» με την adidas ο Μίτσελ! (pics)

Ένα ανεπανάληπτο μπασκετικό ταξίδι με την adidas κάνει ο Ντόνοβαν Μίτσελ και εσύ μπορείς να γίνεις μέρος του!

Ο rookie των Γιούτα Τζαζ βρίσκεται στην Ελλάδα για το «#GameOnAthens», με σκοπό να ανακαλύψει νεαρούς αθλητές που παίζουν, ζουν κι αναπνέουν για το μπάσκετ 24/7, και να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις.

Ο νικητής καρφωμάτων του All-Star Game 2018 θα μοιραστεί με νέα παιδιά το όραμα της adidas «Through sport, we have the power to change lives» (μέσα από τον αθλητισμό, έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε ζωές).

«Τί γίνεται Αθήνα; Είστε έτοιμοι να σουτάρουμε; Σε λίγες ώρες θα βρεθώ σε ένα ανοιχτό γήπεδο στην Αθήνα. Καμία πρόταση;», ήταν το σχετικό μήνυμα του Μίτσελ στο instagram.