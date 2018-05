Τη σεζόν 1990-1991, οι Μπουλς των Τζόρνταν-Πίπεν μετρούσαν 15 εντός έδρας νίκες στα playoffs.

Ύστερα από 26 χρόνια, αυτό το ρεκόρ σπάει με τους Ουόριορς να έχουν ήδη 16 νίκες στο «σπίτι» τους.

Και θυμίζουμε πως αυτό έγινε επικρατώντας πάρα πολύ εύκολα των Ρόκετς με 126-85.

The @warriors just passed Jordan's Bulls for the longest home win streak in NBA postseason history. pic.twitter.com/MfR8ROJ5SK

