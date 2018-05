Το σουτ του Μπάρκλεϊ που έμεινε στην... ιστορία! (vid)

Ήταν 20 Μαΐου 1993 όταν ο «σερ» Τσαρλς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 6ου ημιτελικού της Δύσης μεταξύ Σπερς-Σανς.

Με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος και με το σκορ στο 100-100 στην αναμέτρηση της «HemisFair Arena» του Σαν Αντόνιο, παίρνει τη μπάλα στα χέρια του για την τελευταία επίθεση της ομάδας του.

Μπορεί να είχε μπροστά του τον... πολύ ψηλότερο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ωστόσο με ένα υποδειγματικό τζαμπ σουτ έστειλε τη μπάλα στο καλάθι των Σπερς και χάριζε τη νίκη στους Σανς με 102-100 και τη πρόκριση στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Μάλιστα ο πανηγυρισμός του είχε γίνει σήμα... κατατεθέν στο ΝΒΑ Action της εποχής!

Σε εκείνο το ματς ο Μπάρκλεϊ είχε πετύχει 28 πόντους με 8/19 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/9 βολές, 21 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 τάπες!

Δείτε και θυμηθείτε το δραματικό τέλος στο Game 6 των playoffs της σεζόν 1992-93

25 years ago today, Charles Barkley hit one of the greatest shots in @Suns #NBAPlayoff history. pic.twitter.com/afVcjJNqUn

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Μαΐου 2018