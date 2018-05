«Καυτοί» ήταν οι Καβς πίσω από τη γραμμή του τριπόντου στο Game 3 με τους Σέλτικς.

Η παρέα του ΛεΜπρόν μέτρησε 17 εύστοχες προσπάθειες και όπως ήταν φυσικό μείωσε σε 2-1.

O Βασιλιάς είχε 3/3 τρίποντα, ενώ ο Κόρβερ μέτρησε 4/4.

The @cavs caught fire from long range, hitting 17 triples in the Eastern Conference Finals Game 3 victory! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/kaFDDecYqz

— NBA (@NBA) 20 Μαΐου 2018