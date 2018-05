Εβαλε 27 πόντους, μοίρασε 12 ασίστ και είχε 5 ριμπάουντ. Κόντρα στους Σέλτικς ο Λεμπρόν ήταν μαγικός.

Δείτε τα... όργια που έκανε:

LeBron James fuels the @cavs Game 3 win at home with 27 PTS, 12 AST, 5 REB! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/eWGsdQNLLl

— NBA (@NBA) May 20, 2018