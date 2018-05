Είχε 27 πόντους και 12 ασίστ σπρώχνοντας τους Καβαλίερς στο 2-1 με τους Σέλτικς.

Ο Λεμπρόν ήταν μαγικός ξανά, όπως και στη φάση που θα δείτε. Δεν θα μπούμε καν στον κόπο να περιγράψουμε αυτό που έκανε, γιατί για άλλη μια φορά ήταν ευρηματικός.

KING VISION!

LeBron is up to 21 PTS, 9 AST on @ESPNNBA #WhateverItTakes pic.twitter.com

— NBA (@NBA) May 20, 2018