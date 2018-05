Μόνο... 28 εκατομμύρια δολάρια πουλάει την έπαυλη στο Ορλάντο ο Σακίλ! (pics)

Ο «Σακ» είχε αγοράσει την έπαυλη το 1993 και δη την εποχή που αγωνιζόταν στους Ορλάντο Μάτζικ έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων!

Πρόκειται για ένα σπίτι που έχει 12 κρεβατοκάμαρες, 15 μπάνια και βρίσκεται στα προάστια του Ορλάντο.

Μάλιστα την συγκεκριμένη έπαυλη την είχαν παρουσιάσει και στο «MTV Cribs» μια εκπομπή που ασχολείται με τα σπίτια των διασήμων.

Shaq wants $28 million for his giant Orlando home, and I can’t imagine he won’t have a ton of bidders for a place this understated. pic.twitter.com/0pDanSgyGJ

— Dieter Kurtenbach (@dkurtenbach) 17 Μαΐου 2018