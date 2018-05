Η... ένταση μεταξύ Τάουνς και Γουλβς έφερε πειράγματα από ΛαΒιν και Μπούκερ (pics)

Η φήμη πως ο Τάουνς ίσως να μην περνάει πολύ καλά στους Τίμπεργουλβς και πως μπορεί να μπει σε καθεστώς ανταλλαγής δεν πέρασε απαρατήρητη από τους πρώην συμπαίκτες του οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τον πειράξουν και να τον ντύσουν στα χρώματα της ομάδας τους.

Ο Μπούκερ, με τον οποίο έπαιζαν μαζί στο κολέγιο άνοιξε τον... χορό με μια φωτογραφία του Τάουνς όπου φοράει φανέλα των Σανς και η απάντηση ήρθε μετά από λίγο με τον ΛαΒιν που ήταν και εκείνος μέλος των «Λύκων» πριν βρεθεί στους Μπουλς να κάνει ένα μικρό μοντάζ και να τον ντύνει στα... κόκκινα.

Karl-Anthony Towns, Wolves 'not in a good place internally,' could come up in trade discussions, per @ZachLowe_NBA, @WindhorstESPN https://t.co/5HkOgicOp7 pic.twitter.com/Of3xvOnBjO

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Μαΐου 2018