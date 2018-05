Υποψήφιος για την ασίστ της σεζόν ο Γιάννης! (vid)

Άλλο ένα βραβείο διεκδικεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από αυτό του καρφώματος της σεζόν.

Ο Greek Freak διεκδικεί το βραβείο της καλύτερης ασίστ της χρονιάς για την έμπνευση του στο ματς με τους Ουίζαρντς.

Οι υπόλοιποι 4 που θέλουν την πρωτιά οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κάιλ Άντερσον, Μίλος Τεόντοσιτς και Μπεν Σίμονς.

Για να ψηφίσετε τον Έλληνα φόργουορντ γράφετε το όνομα του και δίπλα το hashtag #AssistoftheYear

Who had the best assist this season? Vote using the player's name & #AssistoftheYear!

The winner will be revealed Sunday on TNT pic.twitter.com/O6gkSQENLe

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 Μαΐου 2018