Ποιος είναι ο πιο... στυλάτος παίκτης του ΝΒΑ; (vid)

Για ακόμη μια σεζόν του ΝΒΑ θα δώσει βραβείο στον πιο στυλάτο παίκτη της λίγκας.

Οι υποψηφιότητες είναι πέντε, με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Τζέιμς Χάρντεν, Νικ Γιανγκ και Κάιλ Κούζμα.

Πέρυσι νικητής ήταν ο γκαρντ της Οκλαχόμα. Για να ψηφίσει κάποιος γράφει το όνομα του παίκτη που επιθυμεί και δίπλα το hashtag #beststyle

Which player had the BEST STYLE this year?

Vote here using player’s name & #BestStyle

The 2018 #NBAAwards air 6/25 @NBAonTNT! pic.twitter.com/VAEGHbTfII

— NBA (@NBA) 18 Μαΐου 2018