Ουόριορς: Τέταρτη μεγαλύτερη ήττα στα playoffs με Κερ! (pic)

Μια από τις χειρότερες βραδιές στα playoffs από τότε που ο Στιβ Κερ έκατσε στον πάγκο τους, έζησαν οι Ουόριορς στο Game 2 με τους Ρόκετς.

Η παρέα του Χάρντεν νίκησε με 127-105 τους πρωταθλητές και τους υποχρέωσε τους πρωταθλητές στην 4η πιο βαριά ήττα τους στην postseason.

Μεγαλύτερη ήττα παραμένει αυτή από το Κλίβελαντ με 30 πόντους (120-90) διαφορά στα playoffs του 2016.

Game 2 was the 4th-worst playoff loss for the Warriors under Steve Kerr.

The good news? Entering today, Golden State won the next game after 4 of their 5 worst losses under Kerr pic.twitter.com/4OYjlIJ5V9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 17 Μαΐου 2018