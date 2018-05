Ο Μπουντενχόλζερ νέος προπονητής των Μπακς (pic)

Ο πρώην τεχνικός των Χοκς, Μάικ Μπουντενχόλζερ θα είναι ο νέος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως γράφει και ο καλά πληροφορημένος σε θέματα ΝΒΑ Αντριάν Βονιαρόφσκι, τα «Eλάφια» προτίμησαν τον συγκεκριμένη προπονητή προκειμένου να αντικαταστήσει τον Τζο Προύντι, ο οποίος ανέλαβε στο φινάλε της σεζόν ως αντικαταστάτης του Τζέισον Κιντ.

Ο 48άχρονος Μπουντενχόλζερ ανέλαβε τους Χοκς το 2013 μετά τα 17 χρόνια που πέρασε δίπλα στον Γκρεγκ Πόποβιτς και τα τέσσερα πρωταθλήματα που πανηγύρισε ως συνεργάτης του. Το 2015 αναδείχτηκε προπονητής της χρονιάς με την Ατλάντα ωστόσο έλυσε πρόωρα τη συνεργασία του με τα «Γεράκια» (σ.σ. είχε άλλα δυο χρόνια συμβόλαιο).

Mike Budenholzer has reached an agreement to become the Milwaukee Bucks coach, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 16, 2018