Ροζίερ και Μπράουν... διέλυσαν με 41-3 τους Χιλ και Σμιθ! (pic)

Τεράστια ήταν η διαφορά στα βασικά γκαρντ των δύο ομάδων στο Game 2 της Ανατολής.

Οι Τέρι Ροζίερ (18 πόντοι) και Τζέιλεν Μπράουν (23 πόντοι) σημείωσαν συνολικά 41 πόντους και... διέλυσαν τους Τζορτζ Χιλ και Τζέι Αρ Σμιθ που είχαν μόλις 3 πόντους.

Μάλιστα η δυάδα της Βοστώνης 16-34 εντός πεδιάς, την στιγμή που οι αντίπαλοι τους είχαν 1-11. Και στις άλλες κατηγορίες οι Ροζιέρ-Μπράουν ήταν ανώτεροι!

The Celtics starting backcourt of Terry Rozier and Jaylen Brown outscored the Cavaliers backcourt of George Hill and J.R. Smith 41-3 pic.twitter.com/MsDVv3CPFp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Μαΐου 2018