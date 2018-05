Δεν συνεχίζει ο Γούντσον στους Κλίπερς (pic)

Ο Γούντσον βρίσκεται στο πλευρό του Ντοκ Ρίβερς από το 2014. Τον περασμένο μήνα πήρε τη σχετική άδεια από τους Κλίπερς ώστε να περάσει από συνέντευξη για τη θέση του χεντ κόουτς των Νικς ενώ έχει ρεκόρ 315-365 ως πρώτος προπονητής με τους Χοκς και τους Νεοϋορκέζους.

Assistant coach Mike Woodson won't be returning to the Los Angeles Clippers staff next season, league sources tell ESPN. Woodson's departure off Doc Rivers' bench will create an opening for a top-level, defensive-minded assistant.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Μαΐου 2018