Οι κορυφαίοι NBAers που δεν έγιναν All-Stars (pics)

Δεκάδες παίκτες ζουν και… βασιλεύουν στο ΝΒΑ. Όπως συμβαίνει σε κάθε χώρο, έτσι και σε αυτόν του μπάσκετ, το εργατικό δυναμικό στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο κατανέμεται σε κατηγορίες ανάλογα με την αξία της ομάδας στο αντίστοιχο «χρηματιστήριο». Κακοί, μέτριοι, πρωτοκλασάτοι, σταρ και αναλώσιμοι.

Παίκτες ειδικών αποστολών, αθλητές που συνδέονται με μια ομάδα κι εκείνοι που αλλάζουν συχνά αποδυτήρια. Το basketballnetwork.net παρουσίασε μια επιπλέον κατηγορία. Τους κορυφαίους NBAers που δεν αγωνίστηκαν ποτέ σε All-Star Game!

10. Τζος Σμιθ - PF

Ατλάντα Χοκς (2004-13)

Ντιτρόιτ Πίστονς (2013-14)

Χιούστον Ρόκετς (2014-15, 2016)

Λ.Α. Κλίπερς (2015-16)

Νιου Ορλίνς Πέλικανς (2017-18)

Ο Τζος Σμιθ έγινε pick στο Νο.17 του Draft 2004 και πραγματοποίησε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του την περίοδο που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Ατλάντα Χοκς (2004-13)! Ο 32άχρονος PF έκανε τα πάντα στο παρκέ. Μπορούσε να σκοράρει, να μαζέψει ριμπάουντ, να μπλοκάρει... Μάλιστα έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τα 500 και τα 1.000 κοψίματα στη λίγκα. Το 2010 συμπεριλήφθηκε στην All-Defensive Second Team, ήταν μέλος της All-Rookie Second Team και κατέκτησε τον διαγωνισμό καρφωμάτων το 2005! Φέτος αγωνίστηκε σε τρια ματς στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς κι έχει πάψει πολλά χρόνια τώρα να λογίζεται ως εν δυνάμει All-Star.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

2011-12: 18.8 πόντοι, 9.6 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.4 κλεψίματα, 1.7 κοψίματα.

9. Σέντρικ Μάξουελ - SF

Μπόστον Σέλτικς (1977-85)

Λ.Α. Κλίπερς (1985-87)

Χιούστον Ρόκετς (1987-88)

Ο βετεράνος σμολ φόργουορντ κατέκτησε δυο πρωταθλήματα με τους Σέλτικς (1981 & 1984) ενώ ήταν ο MVP των Τελικών του 1981 κόντρα στους Ρόκετς ωστόσο ουδέποτε συμμετείχε σε All-Star Game. Όπως, μάλιστα, αναφέρει το basketballnetwork.net, ο Μάξουελ... πλήρωσε ουσιαστικά το γεγονός ότι μεγαλούργησε την εποχή που η Ανατολή ήταν γεμάτη με σπουδαίους σμολ φόργουορντ. Επρόκειτο, επίσης, για έναν σπουδαίο σουτέρ για το ύψος του (2μ.03), έχοντας 62.9% εντός πεδιάς. Φόρεσε επίσης τις φανέλες των Κλίπερς και των Ρόκετς πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση ενώ οι «Κέλτες» έχουν αποσύρει το Νο.31 προς τιμήν του.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

1978-79: 19 πόντοι, 9.9 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ, 1.2 κλεψίματα, 0.9 κοψίματα.

8. Ρον Χάρπερ - SG

Κλίβελαντ Καβαλίερς (1986-89)

Λ.Α. Κλίπερς (1989-94)

Σικάγο Μπουλς (1994-99)

Λ.Α. Λέικερς (1999-01)

Ο Ρον Χάρπερ ήταν ένας από τους κορυφαίους σούτινγκ γκαρντ στο ΝΒΑ, μετρώντας 19.3 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ την πρώτη οκταετίας της καριέρας του στους Καβαλίερς (1986-89) και τους Κλίπερς (1989-94)! Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα με τους Σικάγο Μπουλς (1996-98) ως συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν και δυο με τους Λέικερς (2000-01) στο πλευρό του Κόμπι Μπράιαντ ενώ αποχώρησε από την ενεργό δράση μετρώντας 13.910 πόντους (13.8 μ.ό.), 3.916 ασίστ (3.9) και 1.716 κλεψίματα (1.7). Ήταν επίσης μέλος της All-Rookie First Team (1987) όμως στο... βιογραφικό του δεν μπήκε ποτέ η συμμετοχή σε All-Star Game.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

1989-90: 23 πόντοι, 5.6 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ, 2.4 κλεψίματα, 1.1 κοψίματα.

7. Τζαμάλ Κρόφορντ - G

Σικάγο Μπουλς (2000–2004)

Νιου Γιορκ Νικς (2004–2008)

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2008-09)

Ατλάντα Χοκς (2009-11)

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (2011-12)

Λος Άντζελες Κλίπερς (2012-17)

Μινεσότα Τίμπεργουλβς (2017-σήμερα)

Ένας από τους καλύτερους «Έκτους Παίκτες» στην ιστορία του ΝΒΑ που όμως δεν συμμετείχε ποτέ στη γιορτή της κορυφαίας βιομηχανίας μπασκετικού θεάματος στον κόσμο. Στα 38 του χρόνια ο Κρόφορντ αγωνίστηκε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς καταγράφοντας 80 συμμετοχές την εφετινή σεζόν, όλες ερχόμενος από τον πάγκο. Κατέκτησε το βραβείο του «Έκτου Παίκτη» το 2010, το 2014 και το 2016 ενώ το καλοκαίρι θα βγει στην αγορά των free agents.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

2007-08: 20.6 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο.

6. Μάικ Μπίμπι - PG

Βανκούβερ Γκρίζλις (1998-02)

Σακραμέντο Κινγκς (2001-08)

Ατλάντα Χοκς (2008–2011)

Ουάσιγκτον Ουίζαρντς (2011)

Μαϊάμι Χιτ (2011)

Νιου Γιορκ Νικς (2011-12)

Οι Κινγκς έφτασαν πολύ κοντά στην πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ το 2002 έχοντας στο ρόστερ τον Βλάντε Ντίβατς, τον Κρις Ουέμπερ, τον Πέτζα Στογιάκοβιτς, τον Νταγκ Κρίστι και τον Μάικ Μπίμπι, έναν εκ των κορυφαίων πόιντ γκαρντ της λίγκας στις αρχές των 2000s. Σε κάθε περίπτωση, οι επιδόσεις του στη regular season εκείνης της χρονιάς δεν ήταν αρκετές για να τον στείλουν στο All-Star Game. Ήταν μέλος της All-Rookie First Team το 1999 ενώ δεν κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο δαχτυλίδι αφού έπεσε πάνω στους Λέικερς και τον... διαιτητή Τιμ Ντόναχι, ο οποίος κατηγορήθηκε πολλά χρόνια αργότερα για το σκάνδαλο των χειραγωγημένων αγώνων, μεταξύ αυτών το Game 6 εκείνης της σειράς των τελικών στη Δύση.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

2005-06: 21.1 πόντοι, 2.9 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ, 1 κλέψιμο.

5. Μάικ Κόνλεϊ - PG

Μέμφις Γκρίζλις (2007-σήμερα)

Το καλοκαίρι του 2016 ο Μάικ Κόνλεϊ υπέγραψε το, μέχρι εκείνο το σημείο, ακριβότερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ έπειτα από την αύξηση του σάλαρι καπ, ανανεώνοντας τη συνεργασία του με τους Γκρίζλις για πέντε χρόνια αντί 153 εκατομμυρίων δολαρίων, ήτοι 30 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο! Κι όλα αυτά για έναν παίκτη ο οποίος ουδέποτε υπήρξε All-Star. Το μεγαλύτερο παράσημο στην καριέρα του στη λίγκα ήταν η επιλογή του στην NBA All-Defensive Second Team το 2012 και οι έξι συμμετοχές σε playoffs.

Η καλύτερη σεζόν του

2016-17: 20.5 πόντοι, 3.5 ριμπάουντ, 6.3 ασίστ, 1.3 κλεψίματα.

4. Μάρκους Κάμπι - PF/C

Τορόντο Ράπτορς (1996–1998)

Νιου Γιορκ Νικς (1998–2002)

Ντένβερ Νάγκετς (2002–2008)

Λ.Α. Κλίπερς (2008–2010)

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (2010–2012)

Χιούστον Ρόκετς (2012)

Νιου Γιορκ Νικς (2012–2013)

Μόλις στη δεύτερη σεζόν του ως επαγγελματίας, ο Κάμπι ήταν ο δεύτερος μπλοκέρ στη λίγκα με 3.7 κοψίματα μ.ό. σε 63 συμμετοχές με τους Ράπτορς! Έπειτα από 17 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ, ο βετεράνος φόργουορντ-σέντερ αναδείχτηκε «αμυντικός της σεζόν» το 2007, ήταν δυο φορές μέλος της All-Defensive First Team (2007, 2008) και της All-Defensive Second Team (2005, 2006). Ήταν, επίσης, πρώτος στα κοψίματα (1998, 2006-08) και μέλος της All-Rookie First Team ωστόσο οι αμυντικές επιδόσεις ενός εκ των κορυφαίων σύγχρονων rim protectors στο ΝΒΑ δεν του χάρισαν ποτέ ένα εισιτήριο για το All-Star Game.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

2007-08: 9.1 πόντοι, 13.1 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ, 1.1 κλεψίματα, 3.6 κοψίματα.

3. Μόντα Έλις - SG

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2005–2012)

Μιλγουόκι Μπακς (2012–2013 )

Ντάλας Μάβερικς (2013-15)

Ιντιάνα Πέισερς (2015-17)

Ο Μόντα Έλις είχε την... ατυχία να αγωνίζεται σε μια περιφέρεια με σπουδαίους γκαρντ κι έτσι δεν αγωνίστηκε ποτέ σε All-Star Game. Ένας πραγματικά σπουδαίος σουτέρ, ενδεχομένως άξιζε την παρουσία του στη γιορτή των κορυφαίων το 2015 έχοντας 20.2 πόντους, 4.4 ασίστ και 2 κλεψίματα μ.ό. με τους Μάβερικς.

2. Τόνι Κούκοτς - F

Σικάγο Μπουλς (1993-00)

Φιλαντέλφια Σίξερς (2000-01)

Ατλάντα Χοκς (2001-02)

Μιλγουόκι Μπακς (2002-06)

Κάποιοι τον χαρακτήρισαν «Λευκό Μάτζικ». Ο πληρέστερος παίκτης που ανέδειξε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν μέλος των Μπουλς στο δεύτερο three-peat (1996-98) και κορυφαίος «έκτος παίκτης» της σεζόν 1996. Την ίδια στιγμή που στην επίθεση λειτουργούσε ως ο καλύτερος πόιντ γκαρντ, στην άμυνα είχε την ικανότητα να μαρκάρει αποτελεσματικά τον αντίπαλο σέντερ, σε μια εποχή μάλιστα που κυριαρχούσαν τα μεγάλα κορμιά. Αντιπροσώπευε την ευελιξία στο παρκέ και την μπασκετική κομψότητα. Έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο All-Star Game του 1999 λόγω του λοκ άουτ.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

1998-99: 18.8 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ, 1.1 κλεψίματα, 0.3 κοψίματα.

1. Λαμάρ Όντομ - F

Έκανε αίσθηση ως ρούκι (16.6 πόντοι, 7.8 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ), σημειώνοντας επιδόσεις που μόνο ο Μάτζικ Τζόνσον και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πέτυχαν σε ηλικία 20 ετών. Πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα με τους Λέικερς, έπαιξε με τη φανέλα των Ηνωμένων Πολιτειών (σ.σ. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2010), αναδείχθηκε μέχρι και καλύτερος έκτος παίκτης του ΝΒΑ το 2011. Στο πικ της καριέρας του, o Λαμάρ Όντομ δεν κατάφερε να παίξει σε ένα All-Star Game ωστόσο πέτυχε την πιο σπουδαία νίκη της ζωής του κόντρα στους δαίμονές του.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

2008-09: 14.2 πόντοι, 10.6 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο

Σίγουρος All-Star αν...

Ντράζεν Πέτροβιτς - SG

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (1989–1991)

Νιου Τζέρσι Νετς (1991-93)

Ο «Μότσαρτ» ήταν χαρισματικός και εκδηλωτικός. Δεν υπήρχε συστολή στη συμπεριφορά του στο παρκέ. Μετά από εύστοχο τρίποντο σήκωνε τις γροθιές του και κραύγαζε ή σήκωνε τα χέρια του πάνω από το κεφάλι. Αντιμετώπιζε σαν ίσος προς ίσο τον Μάικλ Τζόρνταν και προκαλούσε τον Ρέτζι Μίλερ. Το ΝΒΑ μπορεί να ήταν νέος κόσμος γι’ αυτόν, όμως δεν ήταν ανυποψίαστος. Γνώριζε τι θα αντιμετωπίσει και πώς να φερθεί. Το ξέσπασμα, αγωνιστικό, θα ερχόταν τη στιγμή που το Πόρτλαντ τον έστειλε στο Νιου Τζέρσεϊ το 1991. Εκεί φάνηκαν τα οφέλη του πάθους με την προπόνηση. Ξεκίνησε ως αναπληρωματικός, όμως οι Νετς αποφάσισαν να του δώσουν θέση βασικού για τη σεζόν 1991-92 και αυτός ανταποκρίθηκε με 21 πόντους μέσο όρο. Δεν... πρόλαβε να αγωνιστεί σε All-Star Game αφού πέρασε στην αιωνιότητα σε μια καταραμένη στιγμή στις 7/6/1993.

Η καλύτερη σεζόν του σε αριθμούς

1992-93: 22.3 πόντοι, 2.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ, 1.3 κλεψίματα.