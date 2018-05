Ο Κερ είχε τον τρόπο να τονώσει το ηθικό του Κάρι! (vid)

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έκατσε κάτω και μίλησε στον σταρ της ομάδας του, ο οποίος έμοιαζε απογοητευμένος από την παρουσία του στο παρκέ:

«Μείνε υπομονετικός. Αυτό που λατρεύω σε αυτό που κάνεις τώρα είναι ότι διαχειρίζεσαι σωστά το παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια. Θα σου βγει. Σίγουρα θα μπορέσεις να απελευθερωθείς, τόσο εσύ όσο και εμείς ως ομάδα στη σειρά. Μείνει στο παιχνίδι και κάποια στιγμή θα ανοίξουν οι πύλες του φράγματος και ξεχυθεί η πλημμύρα».

"We're going to break free in this series at some point & so are you."

Steve Kerr with some words of encouragement for @StephenCurry30. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/02b2gpgtK2

