Κερ: «Ο Ντουράντ είναι πολυτέλεια, ευτυχώς που έπαιζα πριν από 20 χρόνια!» (vids)

Μετά το τέλος του αγώνα στο Χιούστον και το 0-1 των Ουόριορς, ο τεχνικός των πρωταθλητών είπε ότι «βλέποντας τα παιδιά και το πόσο ταλέντο έχουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσα να παίξω στο ΝΒΑ σήμερα. Οπότε βρέθηκα την κατάλληλη στιγμή στο πρωτάθλημα πριν από 20 χρόνια».

Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου αποθέωσε μεταξύ άλλων τον Κέβιν Ντουράντ: «Ο Κέβιν είναι η απόλυτη πολυτέλεια! Μπορεί να σκοράρει με οποιονδήποτε τρόπο και είναι ο μοναδικός που το κάνει στην Γη!»

