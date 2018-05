Έγραψε ιστορία στα Game 1 των playoffs ο Χάρντεν! (pic)

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που σημειώνει 40 ή περισσότερους πόντους στα τρία πρώτα Game 1 των playoffs.

Απέναντι στους Ουόριορς σταμάτησε στους 41 πόντους. Στην πρεμιέρα της postseason είχε 44 πόντους κόντρα στους Τίμπεργουλβς, ενώ στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Δύσης απέναντι στους Τζαζ είχε επίσης 41 πόντους.

Μόνο ο Σακίλ Ο' Νιλ το 2000 είχε πετύχει περισσότερους από 40 πόντους σε τρία Game 1, χωρίς ωστόσο να είναι συνεχόμενα.

According to @EliasSports, James Harden becomes the 1st player in NBA history to score 40 points in three straight Game 1s to open up a postseason.

Harden and Shaquille O'Neal (2000) are the only players in NBA history with 3 40-point Game 1s in a single postseason pic.twitter.com/wOHSjkAZM5

