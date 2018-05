Τόμπσον: «Προσπαθώ να μοιάσω στον Κάρι» (vid)

Ο γκαρντ των Ουόριορς φιλοξενήθηκε στην παρέα του «Inside the NBA» και ύστερα από σχετική ερώτηση που έγινε από τον Σακίλ Ο' Νιλ, είπε:

«Ναι δουλεύω στην προπόνηση όσον αφορά το πόσο γρήγορα θα εκτελώ. Όσο μεγαλώνω βελτιώνομαι στο συγκεκριμένο κομμάτι ενώ σουτάρω συνέχεια με τον Στεφ. Είναι ο μοναδικός που είναι πιο γρήγορος από εμένα και προσπαθώ να του μοιάσω».

"I think he's the only one in the league with a quicker release than me. So I try to be like him."@KlayThompson talks training with @StephenCurry30 & more. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/SzULAyk0yd

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 15 Μαΐου 2018