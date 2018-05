Άρχισε να προσθέτει βραβεία στη συλλογή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η...πτήση του Greek Freak που πέρασε πάνω από τον Τίμ Χάρντανγουεϊ τζούνιορ επιλέχθηκε ως το κάρφωμα της σεζόν σε μια φάση που δεν γίνεται να ξεχάσει κάποιος.

Θυμηθείτε το εκπληκτικό κάρφωμα του ηγέτη των Μπακς στο ματς με τους Νικς

DUNK. OF. THE. YEAR.@Giannis_An34 was officially award the @NBA #DunkOfTheYear tonight for THIS!! #NBAAwards pic.twitter.com/oGHrWn34T6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 Μαΐου 2018