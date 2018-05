Στο Χιούστον υπάρχει ακόμα και ντόνατ... Χάρντεν! (pic)

Το Χιούστον ετοιμάζεται για το Game 1 (04:00) των τελικών Δύσης με τους Ούοριορς και χαμός γίνεται στα ζαχαροπλαστεία της πόλης.

Ένα κατάστημα στο Τέξας έφτιαξε ένα ντόνατ την φιγούρα του Τζέιμς Χάρντεν.

Το συγκεκριμένο γλύκισμα πωλείται μόνο τις ημέρες των αγώνων των Ρόκετς, ενώ αν κάποιος θέλει να το φάει κάποια άλλη μέρα θα πρέπει να κάνει ειδική παραγγελία.

Στον αστερισμό του Χάρντεν όλη η πόλη.

The famous #FearTheDonut James Harden Donut only at Peña’s! Support the @HoustonRockets and order some for your office or watch party!! #PenasDonutsandDiner pic.twitter.com/D5JMSDxt1x

— Peña’s Donuts (@Penas_Donuts) 14 Μαΐου 2018