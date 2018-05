Δεν αστειεύονται οι Ουόριορς! Η ομάδα του Κερ πήγε μέσα στο Χιούστον και κατάφερε να... σπάσει την έδρα (119-106) των Ρόκετς στο πρώτο ματς της σειράς, απέναντι στην ομάδα που είχε το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ στη regular season. Έτσι προηγούνται με 1-0 στους τελικούς Δύσης.

Απολαυστικό ήταν το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε στην ισοπαλία (56-56), με τον Χάρντεν να έχει 24 πόντους και τον Ντουράντ να μετρά 17.

Οι πρωταθλητές ανέβασαν την απόδοση τους στο τρίτο δωδεκάλεπτο και κατάφεραν να προηγηθούν με 87-80. Στην τελευταία περίοδο, οι ρουκέτες πάλεψαν για να γυρίσουν το ματς. αλλά το Γκόλντεν Στέιτ δεν τους το επέτρεψε και έτσι ήρθε το πολυπόθητο break.

Για τους νικητές ο Ντουράντ είχε 37, o Τόμπσον πέτυχε 28, ενώ o Kάρι έμεινε στους 18 με 8 ασίστ. Σημαντικός και ο Γκριν με 5 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ο Χάρντεν μέτρησε 41, ενώ ο Πολ είχε 21 πόντους και 10 ριμπάουντ