«Πιέζουν για Μπουντενχόλζερ οι Μπακς και Ράπτορς»

Ο Μπουντενχόλζερ και οι Χοκς ολοκλήρωσαν πρόωρα τη συνεργασία τους έπειτα από πέντε χρόνια ενώ στο μεσοδιάστημα ο άλλοτε συνεργάτης του Γκρεγκ Πόποβιτς αναδείχτηκε «προπονητής της σεζόν το 2015».

Η περίπτωσή του ήλθε στο προσκήνιο για τους Μπακς και τους Ράπτορς. Μάλιστα όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, το Τορόντο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μαζί του ενώ οι Μπακς θα έχουν νέα συνάντηση με τον πρώην κόουτς της Ατλάντα μέσα στην εβδομάδα.

Mike Budenholzer has emerged as the focus of the Milwaukee and Toronto coaching searches, league sources tell ESPN. Raptors are opening conversations with Budenholzer and Bucks will re-engage with him early this week, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 14 Μαΐου 2018