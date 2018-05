Καπέλα: «Είμαστε καλύτεροι και μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα» (pic)

Καταλογίστηκαν τουλάχιστον 4 κάρτες στον αγώνα Κάντιθ - Σαραγόσα; Στη vistabet έχει επιστροφή στοιχήματος*!(21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας μεταξύ Ρόκετς-Ουόριορς, ο Κλιντ Καπέλα παρουσιάστηκε κάτι παραπάνω από... αισιόδοξος.

«Πιστεύω ότι έχουμε ομάδα που είναι ικανή να κατακτήσει τον τίτλο. Οπότε αν με ρωτάτε αν μπορούμε; Φυσικά. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι...»

When asked if he still believes his Rockets are better than the Warriors, Clint Capela said, "I believe we have a team capable of winning a championship. So if I think that we can win a championship, then yes I think we are better." https://t.co/M9vvXPIEfm

— Stefano Fusaro (@FusaroESPN) 13 Μαΐου 2018