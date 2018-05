H... επιρροή του Χόρφορντ στο Game 1 των τελικών της Ανατολής (pic)

Ο Δομηνικανός σέντερ είχε 7/8 σουτ κόντρα στον Κέβιν Λοβ και αστόχησε μόνο σε ένα μακρινό τρίποντο.

Παρόλα αυτά δεν είναι αυτό το στοιχείο που έκανε την διαφορά για λογαριασμό του Χόρφορντ.

Απλούστατα, κάθε φορά που βρισκόταν στο παρκέ, οι Σέλτικς είχαν συνολική διαφορά +17 πόντων.

Κι όλα αυτά όταν σε όλους τους τελικούς της Ανατολής πριν από ένα χρόνο, η Βοστόνη μέτρησε -97 πόντους με τον Δομηνικανό στο παρκέ!

Al Horford was +17 in Game 1. He was -97 in the 2017 Conf Finals against the Cavaliers, worst by a player in a series in the last 20 postseasons.

Horford shot 7-of-8 with Kevin Love as his primary defender. His lone miss against Love was a 26-foot 3-pointer. pic.twitter.com/QR5DyGb8do

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 13 Μαΐου 2018