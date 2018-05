Μόρις: «Παίζω την καλύτερη άμυνα στον ΛεΜπρόν, εκτός του Λέοναρντ»!

Οι Σέλτικς απέκλεισαν διαδοχικά τους Μπακς και τους Σίξερς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Καβαλίερς του... εξωπραγματικού ΛεΜπρόν Τζέιμς. Σε κάθε περίπτωση, ο φόργουορντ της Βοστόνης, Μάρκους Μόρις εξήγησε ότι δεν αγχώνεται από το γεγονός ότι πρέπει να περιορίσει τον «Βασιλιά».

«Νομίζω πως είμαι ο καλύτερος παίκτης που μπορεί να μαρκάρει τον ΛεΜπρόν στο ΝΒΑ, εκτός από τον Καουάι Λέοναρντ».

Marcus Morris not shying away from matchup with LeBron: “Personally, I think probably the best guy defending him in the league, outside of Kawhi.”

— Jay King (@ByJayKing) 12 Μαΐου 2018