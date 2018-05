Φοβερός ΛεΜπρόν: Μετρά παραπάνω λεπτά από όλους τους Σέλτικς! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει φάει τα playoffs με το... κουτάλι όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο ΝΒΑ.

Eπόμενος αντίπαλος του «Βασιλιά» οι Σέλτικς, κάτι... γέννησε ένα φοβερό στατιστικό που φαίνεται η απειρία των Κελτών σε σχέση με τον ΛεΜπρόν.

Ο ηγέτης του Κλίβελαντ έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής από όλους τους παίκτες των Σέλτικς μαζί!

Ο «Βασιλιάς» μετρά 9,582 λεπτά στην postseason, ενώ οι παίκτες της Βοστώνης έχουν 8,015 λεπτά παρουσίας!

