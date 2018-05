O Γιάννης ανυπομονεί για το παπούτσι με την υπογραφή του! (pic)

Ενθουσιασμένος φαίνεται πως είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς περιμένει να βγει στην κυκλοφορία το νέο παπούτσι της NIKE με την υπογραφή του. Ο Greek Freak δεν μπορεί να περιμένει και μοιράστηκε την ανυπομονησία του με τους followers του.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι άπαντες περιμένουν το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του Γιάννη και μοιράζονται την χαρά του Έλληνα παίκτη, ενώ το μήνυμα του συνόδεψε ένα emoticon με θάλασσα, που ίσως είναι τυχαίο ή το παπούτσι του μπορεί να έχει κάποια σχέση με το... μπλε.

Who is excited for the Greek Freak’s 1?

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 11 Μαΐου 2018