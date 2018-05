Ο τρελo-ΜακΚόνελ με γαμπριάτικο σακάκι στη συνέντευξη τύπου! (vid)

Tην παράσταση στην exit interview των Σίξερς έκλεψε ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ που εμφανίστηκε με γαμπριάτικο σακάκι

«Προσπαθώ απλά να είμαι επαγγελματίας. Όταν βλέπω τη λέξη «συνέντευξη» δεν σκέφτομαι ποτέ να πάω κάπου με φόρμες ή σορτσάκι. Έτσι το σκέφτηκα. Έβαλα το γαμπριάτικο σακάκι και ήρθα προσπαθώντας να εντυπωσιάσω τον Bryant (Colangelo) και τον Brett (Brown). Είναι ακριβώς το σακάκι με το οποίο παντρεύτηκα», ήταν η εξήγηση που έδωσε.

TJ McConnell wore his actual wedding suit to his exit interview, you gotta love this guy pic.twitter.com/krSN3x8yrn

— Kenny Ducey (@KennyDucey) 10 Μαΐου 2018