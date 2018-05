Οι «τρελές» πάσες αποτελούν καθημερινότητα στα παρκέ του ΝΒΑ και συναρπάζουν τα πλήθη.

Έτσι το NBA έπελεξε να φτιάξει video με τις κορυφαίες no-look ασίστ της σεζόν και φυσικά συναντάμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έδωσε μια εκπληκτική πάσα κόντρα στους Ουίζαρντς

Απολαύστε τις εμπνεύσεις των NBAers

The BEST NO-LOOK ASSISTS from the 2017-18 season! #BESTofNBA pic.twitter.com/7bRiT5rkT7

— NBA (@NBA) 11 Μαΐου 2018