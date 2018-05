ΛεΜπρόν: Έχει 4/6 προκρίσεις κόντρα στους Σέλτικς! (pic & vids)

Για 7η φορά στην καριέρα του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα βρει απέναντι του τους Σέλτικς στα playoffs (Game 1 το βράδυ της Κυριακής).

Ένα ζευγάρι με σπουδαίες μάχες, στο οποίο ο «Βασιλιάς» υπερισχύει με 4 προκρίσεις έναντι 2 των Κελτών, αφού τους έχει αντιμετωπίσει τόσο με τους Καβς όσο και με τους Χιτ.

Πάντως ο ηγέτης του Κλίβελαντ έχει 4 προκρίσεις στα τελευταία 4 συναπαντήματα του με τη Βοστώνη.

This will be the 7th time a LeBron James team faces off against the Celtics in a playoff series. James' team has come out on top the last 4 playoff series, including last year's Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/cRRBUkwPDU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 Μαΐου 2018