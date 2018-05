Οι Ρόκετς με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, οι Καβαλίερς με τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, οι Σέλτικς με τα περισσότερα λάβαρα στην οροφή και οι Ουόριορς με το κίνητρο του repeat προκρίθηκαν στους τελικούς των Περιφερειών τους, διεκδικώντας την πρόκριση στους μεγάλους τελικούς.

Μάλιστα το ΝΒΑ δημοσίευσε ένα video με τις καλύτερες στιγμές των ημιτελικών.

Peep the BEST PLAYS from the Conference Semis! pic.twitter.com/wFI7Y0XWQj

— NBA (@NBA) 10 Μαΐου 2018