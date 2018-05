Ομάδα μπέιζμπολ καλεί τον ΛεΜπρόν για να γίνει... Τζόρνταν! (pics)

Μετά την δολοφονία του πατέρα του στις 23 Ιουλίου 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Όπως δήλωνε εκείνες τις ημέρες «δεν έχω κάτι άλλο να αποδείξω» κι έμεινε εκτός γηπέδων.

Τουλάχιστον, όχι για πολύ. Αν και έμοιαζε τότε αποφασισμένος να μην ασχοληθεί ξανά με το μπάσκετ (κάτι που έκανε τελικά δύο χρόνια αργότερα), ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών θέλησε να παραμείνει στον επαγγελματικό αθλητισμό μέσα από το μπέιζμπολ.

Στις 7 Φεβρουαρίου 1994, μόλις 10 μέρες πριν γιορτάσει τα 31 του χρόνια, ο Τζόρνταν υπέγραψε συμβόλαιο με τους Σικάγο Γουάιτ Σοξ αλλά έκανε ντεμπούτο με τους Μπίρμιγχαμ Μπάρονς στις 8 Απριλίου 1994. Επίσης αγωνίστηκε για λίγο και στους Σκοτσντέιλ Σκόρπιονς ωστόσο οι επιδόσεις του δεν άγγιζαν ούτε στο ελάχιστο τις αντίστοιχες του μπάσκετ με αποτέλεσμα να τα παρατήσει... πρόωρα.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βγαίνει στην αγορά των free agents το καλοκαίρι (σ.σ. Λέικερς, Ρόκετς, Σίξερς ξεχωρίζουν στη λίστα των «μνηστήρων»), οι Lehigh Valley Iron Pigs που εδρεύουν στη Φιλαντέλφια κάλεσαν τον King να έλθει στην πόλη τους κι εν συνεχεία να παίξει μπέιζμπολ στο γήπεδό τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Μάικλ Τζόρνταν.

Our Pitch:

If @KingJames really wants to catch MJ, he needs to spend a season in Minor League Baseball.

Choose the IronPigs this summer.#LVWantsLeBron pic.twitter.com/voD2hxYT1I

— IronPigs (@IronPigs) 10 Μαΐου 2018