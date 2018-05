Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Τζέισον Τέιτουμ στα playoffs.

O παίκτης των Σέλτικς έφτασε την 7η σερί «20άρα» του στην postseason και έπιασε τον Ντόνοβαν Μίτσελ όσον αφορά την κατάταξη των rookies. Πρώτος είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Άλλο ένα στατιστικό που δείχνει την ποιότητα του Τείτουμ.

Jayson Tatum ties Donovan Mitchell for the 2nd-longest streak of 20-point playoff games by a rookie. pic.twitter.com/DrYu0ls9bd

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 Μαΐου 2018