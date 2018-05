Μπορεί να είναι rookie, αλλά παίζει με την εμπειρία βετεράνου.

Ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 25 πόντους, 4 ασίστ και ένα κρίσιμο καλάθι για το 111-109, 22 δευτερόλεπτα για το τέλος, κάτι που έστειλε τους Σέλτικς στους τελικούς Ανατολής και τους Σίξερς στο σπίτι τους.

Δείτε τι έκανε

Jayson Tatum leads the @celtics to the Eastern Conference Finals with 25 PTS, 4 AST in Game 5! #CUsRise #NBARooks #NBAPlayoffs pic.twitter.com/H3LbktQbs4

— NBA (@NBA) 10 Μαΐου 2018