Κάτοικος Σακραμέντο θα είναι και την επόμενη χρονιά ο Κώστας Κουφός. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, ο Έλληνας σέντερ ενεργοποίησε την οψιόν που είχε δικαίωμα να κάνει και θα μείνει στους Κινγκς. Σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα ο Κουφός θα πάρει για τη νέα χρονιά 8.7 εκατομμύρια δολάρια.

ESPN Sources: Sacramento center Kosta Koufos will exercise 2018-19 player option worth $8.7 million and return to club. https://t.co/D8y0iw4qmw

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 10, 2018