Τόμας: «Δεν γίνεται να χάσει το βραβείο του καλύτερου προπονητή ο Στίβενς!» (pic)

Στο άκουσμα της είδησης για τον Ντουέιν Κέισι και το γεγονός ότι θα κερδίσει το βραβείο του coach of the year στο ΝΒΑ, ο Αζάια Τόμας έσπευσε να πει τη δική του γνώμη.

Μπορεί να «χώρισαν» οι δρόμοι με τους Σέλτικς και τον Μπραντ Στίβενς ωστόσο θεωρεί ότι εκείνος είναι που πρέπει να πάρει τον εν λόγω τίτλο της χρονιάς.

«Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να χάσει το βραβείο του καλύτερου κόουτς της χρονιάς ο Στίβενς. Δεν θέλω να δείξω ασέβεια στους άλλους προπονητές, αλλά είναι με διαφορά ο καλύτερος του ΝΒΑ».

No way in hell Brad Stevens doesn’t win Coach of the year. No disrespect to the other head coaches but He’s by far the best coach in the NBA

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 9 Μαΐου 2018